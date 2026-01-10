Размер шрифта
Макрон хочет направить тысячи французских солдат на Украину

Le Monde: Франция хочет разместить на Украине шесть тысяч военных
Christophe Ena/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече с лидерами политических партий сообщил им о намерении разместить вооруженные силы республики на Украине после завершения конфликта с Россией. Об этом пишет Le Monde.

По словам участников мероприятия, Макрон раскрыл конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности Украине. При этом он заверил, что французские силы будут находиться далеко от линии фронта.

Так, глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано после встречи заявила, что Париж мог бы направить на Украину шесть тысяч солдат.

«Мы не будем на передовой, но мы будем там, чтобы поддержать украинскую армию», — заявил Эммануэль Макрон.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее на Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине.

