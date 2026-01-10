Подразделения группировки войск «Север» сумели улучшить тактическое положение в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе СВО.

Нанесено поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Рыжевки и Кучеровки в Сумской области.

На Харьковском направлении российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Старицы и Волчанских Хуторов в Харьковской области.

ВСУ потеряли свыше 130-ти военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, были уничтожены три склада материальных средств.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении работы военно-промышленного комплекса.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ ликвидировали группу сил специальных операций ВСУ в районе поселка Варачино в Сумской области. Среди уничтоженных украинских бойцов были командующий группой майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, а также старший лейтенант Андрей Глез.

Ранее в Сумской области уничтожили 10 БМП украинских войск стоимостью около $100 млн.