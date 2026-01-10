Размер шрифта
Мужчина открыл стрельбу из травмата в баре Тихвина

В Ленобласти пьяный мужчина устроил стрельбу в баре
В Тихвине Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, который, находясь в состоянии опьянения, выстрелил из травматического пистолета в посетителя бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в баре на улице Карла Маркса, наряд вневедомственной охраны получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в заведении. Прибыв на место, сотрудники установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого 28-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека.

Пострадавший получил травму затылочной области головы, отказался от доврачебной помощи на месте и самостоятельно направился в приемное отделение Тихвинской областной больницы. Задержанный мужчина был доставлен в отделение полиции. У него изъят травматический пистолет «ТТ-ДФ» с одним патроном. Проводится проверка.

До этого во Владимирской области арестовали мужчин, устроивших стрельбу в клубе. Конфликт между посетителями перерос в драку, в ходе которой оба участника потасовки применили, предположительно, травматическое оружие, произведя несколько выстрелов. В результате один из нападавших и еще трое посетителей клуба получили травмы. После стрельбы зачинщики скрылись с места преступления, но вскоре их поймали правоохранители.

Ранее подростки в масках и с пистолетом напали на супружескую пару в Новосибирске.

