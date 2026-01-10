Жителей российского региона предупредили об угрозе ракетного удара

Ракетную опасность объявили на территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

«Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!» — говорится в заявлении.

В ночь на 9 января в небе над Ростовской областью сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

За день до этого в том же регионе уничтожили несколько дронов. Атаку отразили в Чертковском, Неклиновском, Тацинском, Кашарском, Азовском районах и городе Таганроге. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

25 декабря 2025 года в городе Новошахтинске в Ростовской области в результате воздушной атаки произошли взрывы. По словам главы региона, никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, в том числе ими было организовано тушение возникшего пожара.

Незадолго до этого Слюсарь заявил, что с вечера 24 декабря север и восток Ростовской области начали атаковать украинские БПЛА.

Ранее в Ростовской области после воздушной атаки произошло частичное отключение света.