Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Жителей российского региона предупредили об угрозе ракетного удара

МЧС РФ: в Ростовской области объявили ракетную опасность
Антон Вергун/РИА Новости

Ракетную опасность объявили на территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

«Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!» — говорится в заявлении.

В ночь на 9 января в небе над Ростовской областью сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

За день до этого в том же регионе уничтожили несколько дронов. Атаку отразили в Чертковском, Неклиновском, Тацинском, Кашарском, Азовском районах и городе Таганроге. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

25 декабря 2025 года в городе Новошахтинске в Ростовской области в результате воздушной атаки произошли взрывы. По словам главы региона, никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, в том числе ими было организовано тушение возникшего пожара.

Незадолго до этого Слюсарь заявил, что с вечера 24 декабря север и восток Ростовской области начали атаковать украинские БПЛА.

Ранее в Ростовской области после воздушной атаки произошло частичное отключение света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589075_rnd_7",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+