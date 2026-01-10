Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Двое мужчин изнасиловали четырехлетнюю девочку и сбросили ее с крыши

В Индии двое мужчин надругались над малолетней девочкой и сбросили ее с крыши
Global Look Press

В Индии полиция задержала двоих мужчин по подозрению в изнасиловании ребенка, после совершения преступления злоумышленники сбросили пострадавшую с крыши дома. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Двое соседей заметили на веранде дома четырехлетнюю девочку. Мужчины напали на ребенка, надругались над ней и сбросили с крыши. Спасти пострадавшую не удалось.

Правоохранительные органы установили личность и местонахождение подозреваемых. При попытке задержания они открыли стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки оба мужчины получили огнестрельные ранения, они дали признательные показания на предварительном допросе.

До этого девушка топором отбилась от соседа, который пытался ее изнасиловать. В ходе нападения девушка взяла топор и нанесла соседу удар по голове, а затем схватила палку и несколько раз ударила ею обидчика. Спасти мужчину не удалось. После произошедшего девушка сама пришла в полицейский участок и заявила о случившемся. Ее задержали. Супруга мужчины заявила, что потерпевшая якобы сама заманила его к себе, после чего напала.

Ранее учитель танцев усыплял девушек под видом гипноза и насиловал их.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589045_rnd_5",
    "video_id": "record::9d5a1a69-eeda-4077-9788-a49707f8fa6e"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+