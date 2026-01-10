Двое мужчин изнасиловали четырехлетнюю девочку и сбросили ее с крыши

В Индии двое мужчин надругались над малолетней девочкой и сбросили ее с крыши

В Индии полиция задержала двоих мужчин по подозрению в изнасиловании ребенка, после совершения преступления злоумышленники сбросили пострадавшую с крыши дома. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Двое соседей заметили на веранде дома четырехлетнюю девочку. Мужчины напали на ребенка, надругались над ней и сбросили с крыши. Спасти пострадавшую не удалось.

Правоохранительные органы установили личность и местонахождение подозреваемых. При попытке задержания они открыли стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки оба мужчины получили огнестрельные ранения, они дали признательные показания на предварительном допросе.

До этого девушка топором отбилась от соседа, который пытался ее изнасиловать. В ходе нападения девушка взяла топор и нанесла соседу удар по голове, а затем схватила палку и несколько раз ударила ею обидчика. Спасти мужчину не удалось. После произошедшего девушка сама пришла в полицейский участок и заявила о случившемся. Ее задержали. Супруга мужчины заявила, что потерпевшая якобы сама заманила его к себе, после чего напала.

