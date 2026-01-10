Размер шрифта
В аэропорту Петербурга самолет застрял в сугробе

78.ru: самолет застрял в сугробе при выруливании на ВПП в Пулково
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Самолет застрял в сугробе в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает 78.ru.

«Воздушное судно зарылось в снег при попытке выйти на взлетно-посадочную полосу. Борт уже вытянули», — говорится в публикации.

По информации журналистов, из-за сильного ветра некоторым лайнерам приходится садиться боком.

«В Пулково с ночи борются со стихией», — подчеркивается в материале.

Уборка снега осуществляется беспрерывно. В частности, сотрудники аэропорта расчищают взлетно-посадочную полосу (ВПП).

10 января московский аэропорт Шереметьево приостановил обслуживание рейсов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Изначально ограничения ввели до 8:00 мск, позднее срок их действия продлили.

В настоящее время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Пресс-служба Шереметьево заявила, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию. К 11:00 мск в аэропорту обслужили всех пассажиров прибывших самолетов, багаж был выдан в полном объеме.

Ранее аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом из-за снегопада.

