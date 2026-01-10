Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат в России

Средние зарплаты в России за последние пять лет выросли вдвое, а самые заметные темпы роста зафиксировали в Татарстане, Курганской области и Удмуртии. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе официальной статистики.

В целом по стране средний уровень оплаты труда увеличился на 100% и в октябре прошлого года достиг 99,7 тыс. рублей. Лидером по темпам роста стал Татарстан, где зарплаты выросли на 134%. На втором месте оказалась Курганская область с увеличением доходов на 130%, следом идет Удмуртия — плюс 128%.

В первую пятерку также вошли Нижегородская и Новгородская области, где заработки за пять лет выросли на 124%, а также Челябинская область с ростом на 123%. Существенный прирост доходов зафиксирован в Забайкальском крае (122%) и Ульяновской области (120%).

Кроме того, в десятку регионов с наиболее заметным ростом зарплат вошли Марий Эл с показателем 119%, Новосибирская область — 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где средние доходы увеличились на 116%.

