В МО РФ рассказали о продвижении подразделений группировки войск «Восток»

МО: подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, российские войска поразили живую силу и технику механизированной и десантно-штурмовой бригад, а также трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, а также Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области.

Как передает Минобороны РФ, потери украинской стороны превысили 135 военнослужащих. Также были уничтожены пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

9 января Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники во время боев за населенный пункт Зеленое в Запорожской области.

О том, что войска РФ взяли Зеленое, Минобороны объявило 9 января.

Кроме того, по итогам прошедшей недели под российский контроль перешел населенный пункт Братское в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее боец ВС РФ раскрыл подробности о взятии Братского.

