Матвиенко посетит КНДР

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что осенью намерена посетить Северную и Южную Корею, передает РИА «Новости».

Она отметила, что точные сроки и детали поездки еще прорабатываются.

«Сегодня очевидно, что визит в Северную и Южную Корею осенью этого года состоится», — рассказала Матвиенко, добавив, что партнеры подтвердили заинтересованность в переговорах.

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«На 90% этот визит состоится», — сказала она.

Матвиенко добавила, что была приглашена на празднование по случаю 70-летия КНДР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил главу КНДР Ким Чен Ына посетить Россию. Министр иностранных дел России встретился с лидером Северной Кореи в Пхеньяне.