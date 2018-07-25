CNN обнародовал запись разговора Трампа и Коэна о выплатах модели Playboy

Телеканал CNN обнародовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи речь идет в том числе о выплатах модели Playboy, заявившей о связи с американским президентом.

После того, как адвокат говорит «нам придется заплатить» и упоминает «финансирование», Трамп упоминает платеж наличными. Из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.

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Адвокат Trump Organisation Алан Футерфас опроверг, что Трамп предлагает заплатить наличными.

«Любой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован», — подчеркнул юрист.

Ранее сообщалось, что запись разговора Трампа и Коэна передали федеральным прокурорам.