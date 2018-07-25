Госдеп: новая встреча Путина и Трампа еще не согласована

Москва и Вашингтон еще ничего не согласовали по возможной новой встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

По словам Науэрт, такие встречи не находятся в ее компетенции, однако, по ее мнению, приглашение Трампа Путину приехать в Вашингтон было «неофициальным».

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«Как я сказала, обратитесь в Белый дом. Насколько я понимаю, ничего еще не согласовано на этот момент», — заявила пресс-секретарь.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о некоторых деталях разговора Путина и Трампа на саммите в Хельсинки 16 июля.