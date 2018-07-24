Путин предложил Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин в телеграмме греческим президенту Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Алексису Ципрасу выразил готовность помочь преодолеть «трагические последствия» лесных пожаров в Греции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также Владимир Путин принес соболезнования в «в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших многие районы Греции».

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«Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Подчеркивается, что российский президент заявил о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в Греции в результате лесных пожаров погибли 50 человек.