Большинство американцев поддержали идею проведения еще одной встречи Трампа и Путина

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Больше половины жителей США считают, что необходимо провести новую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет The Hill со ссылкой на проведенное службой HarrisX исследование.

Как отмечается, 54% опрошенных одобрили предложение американского лидера о проведении еще одной встречи с Путиным в Вашингтоне. Негативно эту инициативу оценили 46% респондентов.

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Согласно полученным результатам, большая часть американцев (61%) полагают, что улучшение отношений с российской стороной пойдет на пользу США.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос, несмотря на критику встречи с президентом России Владимиром Путиным, с которой американский лидер столкнулся после российско-американского саммита.