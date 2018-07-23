МИД России: некоторые страны Европы мешают возвращению беженцев в Сирию

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Николай Бурцев заявил, что с Литвой и некоторыми другими странами возникают сложности при возвращении сирийских беженцев на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Европе некоторые страны, например Литва, обуславливают взаимодействие с нами в решении данной проблемы (возвращения беженцев. — «Газета.Ru») с получением соответствующих указаний от властных структур Евросоюза», — сказал Бурцев.

Реклама

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что российский МИД находится в постоянном контакте с европейскими коллегами. Он отметил, что в данный момент проводится работа по мобилизации международных усилий по возвращению беженцев на родину.

Ранее сообщалось, что сирийская Латакия приняла около миллиона беженцев из других стран и Сирии.