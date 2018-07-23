Япония выразила протест России из-за конфискации телефонов у делегации на Курилах

Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

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Он отметил, что 22 июля протест был передан посольством Японии в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.

Суга назвал инцидент с конфискацией «весьма прискорбным» фактом.

Отмечается, что ввоз спутниковых телефонов на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора. Японское информагентство «Киодо» приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».

В июне Япония выразила сожаление из-за российских учений на Курилах.