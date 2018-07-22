Порошенко пообещал поднять флаг Украины над всеми городами Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей будет поднят украинский флаг.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — написал Порошенко.

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Ранее Порошенко заявил, что Киев начнет подготовку выборов в Донбассе, когда в регион войдут миротворцы ООН.

Позднее стало известно, что российский президент Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил последнему провести референдум в Донбассе. По последним данным, это предложение не нашло поддержки у американских властей.