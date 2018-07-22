Глава МИД Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов в мире

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что считает главу российского МИДа Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене. Об этом он сказал в интервью AMNA.

«Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов на международной арене, попросил меня пригласить его [в Грецию], у нас с ним дружеские отношения», — сказал Котзиас.

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Глава греческого МИДа добавил, что Лавров в скором времени собирается посетить Грецию, чтобы подготовить визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву.

Также Котзиас прокомментировал отношения между внешнеполитическими ведомствами стран, которые обострились после высылки российских дипломатов из Греции. По его словам, этот инцидент не должен вызывать беспокойство, так как все проблемы «будут решены дружественным путем».