Советника Макрона поместили под стражу

Александр Беналла, советник французского президента Эммануэля Макрона, задержан за применение насилия в отношении участника первомайской демонстрации. Об этом сообщает французский портал France Info.

В администрации президента заявили, что запустили процедуру увольнения советника французского президента. Многие политики Франции требовали увольнения Бенналы, однако сам Макрон до сих пор никак не прокомментировал инцидент со своим советником.

Реклама

В сети появилось видео, где Беналла нападает на участника демонстрации в Париже 1 мая, после чего французская прокуратура заявила о начале проверки в отношении советника.

Как сообщили в Елисейском дворце, Беналлу привлекли ко временной работе на демонстрации на один день, однако его действия должны были ограничиваться чисто «наблюдательной ролью».

По имеющейся информации, в связи с расследованием дела Беналлы от работы отстранили трех сотрудников полиции.

Ранее стало известно, что нападение советника Макрона на демонстрантов вызвало «государственный скандал» во Франции.