Клинтон осудила ответ Белого дома на предложение России о допросе граждан США

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала в твиттере возможность допроса граждан США, которые причастны к нарушению российского законодательства.

Клинтон сказала, что решение Белого дома рассмотреть предложение российской стороны о допросе граждан США вызывает «глубокую тревогу». Как отмечалось, российская сторона хотела бы вызвать на допрос экс-посла США в России Майкла Макфола, двух бывших сотрудников Госдепа США и экс-глава бюро Госдепартамента по разведке Роберта Отто.

«Посол Майкл Макфол — патриот, который потратил свою карьеру, отстаивая Америку. Видеть, как Белый дом даже не решается защитить дипломата, вызывает глубокую тревогу», — написала Клинтон в твиттере.

Во время саммита России и США в Хельсинки 16 июля, президент России Владимир Путин допустил расширение сотрудничества двух стран в расследованиях, которое обеспечивает договор 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Ранее сообщалось, что глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, был «потрясен» ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения.

Ambassador @McFaul is a patriot who has spent his career standing up for America. To see the White House even hesitate to defend a diplomat is deeply troubling. https://t.co/gI8K8Tjg3M