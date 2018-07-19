Путин заявил о рисках обострения ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, причина этого заключается в несоблюдении Киевом взятых на себя полномочий. Путин подчеркнул, что основой урегулирования конфликта должны оставаться минские соглашения.

Реклама

«Серьезные риски — риски обострения ситуации — сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что после переговоров Путина и президента США Дональда Трампа Киев запросил у Вашингтона разъяснений.