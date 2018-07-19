Глава ФБР оценил предложение Путина о совместном расследовании «вмешательства России»

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что его ведомство, скорее всего, не воспользуется предложением российской стороны о помощи в расследовании «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, вопрос о взаимодействии с российской стороной по поводу «вмешательства» в выборы в США лучше адресовать ведущему расследование спецпрокурору Мюллеру.

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«Я никогда не говорю «никогда». Однако это не занимает первые [приоритетные] строки в нашем перечне следственных методов», — заявил Рей.

Как отмечается, его ответ вызвал смех у участников форума по вопросам безопасности в Аспене, на котором глава ФБР сделал такое заявление.

Ранее Рей намекнул, что не так давно угрожал подать в отставку в связи с последними комментариями президента США Дональда Трампа о «российском вмешательстве» в выборы.