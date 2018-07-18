Белый дом: СМИ неверно интерпретировали слова Трампа о России

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что журналисты неправильно поняли ответ президента США Дональда Трампа на вопрос, является ли Вашингтон «мишенью» для Москвы. Об этом сообщается на YouTube-канале администрации президента.

По ее словам, отрицательный ответ Трампа не имел отношения к вопросу представителей СМИ.

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Она также добавила, что сказанное слово «нет» означало отказ отвечать на вопросы журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп заявил, что Соединенные Штаты не являются «мишенью» для России.

Как отмечалось, Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, являются ли США «мишенью для России».