Трамп диагностировал новое «психическое расстройство» у его неприятелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, которых раздражает его сотрудничество с российским президентом Владимиром Путиным, страдают от «синдрома Трампонепереносимости» (Trump Derangement Syndrome). Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

По мнению американского лидера, некоторым людям настолько не по душе его хорошее взаимопонимание с Путиным, что они предпочтут диалогу военный конфликт.

«Некоторые люди ненавидят тот факт, что мы хорошо ладим с президентом России Путиным. Они предпочтут начать войну, чем наблюдать это. Это называется синдром Трампонепереносимости!», — написал Трамп.

16 июля прошел первый полноформатный саммит президентов России и США, не привязанный к другим саммитам. После этого Трампа на родине подвергли критике.

Ранее Дональд Трамп рассказал, кому не понравилась его встреча с Путиным.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It's called Trump Derangement Syndrome!