Пранкеры от лица Пашиняна пригласили главу Еврокомиссии на шашлыки

Российские телефонные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные также под кличками «Вован» и «Лексус», позвонили от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и пригласили его на шашлыки в Ереван, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Вован» и «Лексус», в частности, пожаловались от имени Пашиняна на давление со стороны США, после чего Юнкер рассказал, что членам Еврокомиссии «приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир».

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«Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» — сказал Юнкер.

Пранкеры также рассказали Юнкеру, что в Ереване «готовят отменное армянское барбекю», которое «называют шашлык». Глава Еврокомиссии пообещал приехать «в следующем году».

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал сообщившего о «сотнях жертв» в Кемерово пранкера.