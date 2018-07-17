Экс-сотрудник Белого дома: Трамп похож на «контролируемого агента»

Бывший руководитель контртеррористического подразделения Белого дома Ричард Кларк заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя, как «контролируемый агент». Об этом сообщает CNN.

По словам экс-сотрудника президентской администрации, Трамп ведет себя так, как хочет этого российский президент Владимир Путин.

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«Это тот термин, который мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, кто по какой-то причине делает то, что мы от него хотим. Мы подкупаем его или у нас на него что-то есть. [Трамп] ведет себя, как «контролируемый агент», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что говорил с Путиным «с позиции огромной силы».