Ученый рассказал, почему сильный иммунитет может провоцировать болезнь Альцгеймера

Академик Рогаев: иммунные клетки могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера

Shutterstock/FOTODOM

Иммунные клетки могут играть роль в развитии болезни Альцгеймера, «Газете.Ru» рассказал академик РАН Евгений Рогаев.

«У человека есть врожденный иммунитет, а есть адаптивный. Адаптивный иммунитет (приобретенный в процессе жизни) основывается на работе Т- и В-клеток, — единственном типе клеток, внутри которых происходят перестройки и изменения ДНК в некоторых генах. В других типах клеток в тканях и органах этого нет. У одного человека может быть миллион разных Т-клеток, отличающихся структурой T-клеточных рецепторов и B- клеток, продуцирующих разнообразные иммуноглобулины внутри организма», – объяснил ученый.

По его словам, природе проще было создать резервуар с множеством случайных вариантов в расчете на то, что если в организм попадет инфекция, то какой-то вариант клеток найдется, чтобы ее подавить, — чем «разумно» менять клетку сразу под определенную инфекцию.

«Наша идея в том, что, возможно, эти клетки тоже какую-то роль играют в развитии болезни Альцгеймера, но при этом неожиданный результат заключается в том, что эта роль может быть и негативной. Во-первых, мы обнаружили, что Т-клетки есть в мозгу, а не только в крови. Во-вторых, если подавить на мышах В-клеточный иммунитет вообще тотально, — у них улучшаются когнитивные функции и начинает снижаться количество амилоидных бляшек. Это контринтуитивно, — ведь должно было бы быть наоборот. Но это факт. Разработка дальнейшая терапевтических подходов в этом направлении мне кажется перспективной, и нас интересует», – заключил ученый.

