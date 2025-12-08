В Камбодже при столкновениях с Таиландом не выжили четверо мирных жителей

Четверо мирных жителей не выжили в Камбодже из-за столкновений с Таиландом

Минимум четверо мирных жителей не выжили в Камбодже в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. Об этом заявил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По его словам, ранения получили около десяти человек. Атаки затронули жителей в провинциях Оддар-Миенчей и Прэахвихеар на севере страны.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.