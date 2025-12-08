В Госдуме задумались о новом законе о риелторах после скандала с квартирой Долиной

Крашенинников: в России необходимо принять закон о риелторской деятельности

В России необходимо принять закон, который регулировал бы деятельность риелторов. С таким предложение выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

«Я считаю, что необходимо принимать федеральный закон о риелторской деятельности», — сказал депутат.

По его мнению, этот закон должен устанавливать нормы, связанные с деятельностью риелторов, объемом их полномочий и ответственности.

Также Крашенинников предложил установить норму о видеофиксации заключения и оформления сделок с недвижимостью. Кроме того, он считает необходимым ввести обязательное нотариальное оформление сделок с участием россиян.

Заявление прозвучало на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием мошенников. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, поскольку покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без денег и без квартиры — решением суда жилье было возвращено в собственность Долиной.

