Пьяный пассажир изрезал попутчика в поезде

Пьяный саратовец изрезал ножом попутчика в поезде
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Суд заключил под стражу мужчину, изрезавшего ножом своего попутчика в поезде «Санкт-ПетербургСимферополь». Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел, когда состав проходил по Новгородской области. Обвиняемый ехал в плацкартном вагоне, мужчина был пьян и устроил дебош. Вместе с 40-летним попутчиком фигурант пошел в тамбур поговорить и там нанес ему множественные ножевые ранения.

Пострадавший смог оказать сопротивление, злоумышленника задержали транспортные полицейские. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Раненый мужчина госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Крыму пьяный мужчина напал с ножом на прохожих. Инцидент произошел в районе городского автовокзала. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на двух приятелей. Пострадавшим потребовалась помощь медиков, они доставлены в больницу. Нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина напал на полицейского в машине скорой помощи.

