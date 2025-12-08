проект

Назван единственный способ предотвратить развитие наследственной болезни Альцгеймера

Академик Рогаев: изменение генома при ЭКО может предотвратить болезнь Альцгеймера

Sony Classics Pictures/Global Look Press

Два гена (PSEN1, PSEN2), которые кодируют специальные ферменты, названные пресенилинами, приводят к жестко наследуемой ранней форме болезни Альцгеймера. Редактирование генома при ЭКО может предотвратить развитие болезни, «Газете.Ru» рассказал академик РАН Евгений Рогаев.

«Мы можем с самого рождения сказать: заболеет человек или нет самой жесткой и ранней формой болезни, и предсказать вероятность наследственной передачи риска заболевания. Возможно и применение вспомогательной репродуктивной технологии у носительницы мутантного гена при ЭКО. Яйцеклетка со «здоровым» геном при этом отбирается, а с мутантным отбраковывается в процедуре. Устраняется риск рождения ребенка с мутантным геном», – объяснил ученый.

Такие «оплодотворения в пробирке» c селекцией проводят для носителей мутантных генов врожденных заболеваний.

«Но, в принципе, то же самое возможно делать и в случае строго наследственного заболевания, которое разовьется только в среднем или позднем возрасте, — то есть болезни Альцгеймера», – заметил ученый.

