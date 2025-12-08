На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американка держала приемную дочь-инвалида в собачьей будке, пока сосед не спас ее

В США 22-летнюю девушку спасли из конуры, где ее держала приемная мать
Shutterstock

В США женщина держала приемную дочь с инвалидностью в собачьей будке. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Энсоне, штат Техас. 22 ноября сосед семьи Джастин Андерсон обратился в полицию, заявив, что молодая женщина пытается выбраться из собачьей будки.

«Офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили 22-летнюю девушку, запертую на заднем дворе дома», — заявил шеф полиции Энсона Дэниел Грациоз.

Пострадавшую освободили, а ее мать, 60-летнюю Кэндис Томпсон, арестовали по обвинению в похищении человека при отягчающих обстоятельствах и нанесении вреда здоровью инвалида. Сейчас она находится под стражей.

На допросе Томпсон оправдывала свои действия тем, что ее приемная дочь якобы «мочилась везде и крушила дом». Известно, что ранее женщина вместе с мужем воспитывала более 50 детей, но до сих пор о жестоком обращении в семье полиции не было известно.

Ранее россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой.

