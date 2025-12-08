На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семь стран ЕС написали письмо фон дер Ляйен и Коште по поводу активов России

Лидеры семи стран ЕС написали письмо руководству блока по поводу активов России
Global Look Press

Лидеры семи стран Евросоюза написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с призывом изъять замороженные активы России для поддержки Украины. Текст документа есть в распоряжении у «Европейской правды».

По данным издания, авторами письма стали премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер Финляндии Петтери Орпо, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск, премьер Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

«Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину. Учитывая нынешний масштаб и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о предоставлении репарационного кредита, финансируемого за счет денежных средств от замороженных российских активов в ЕС», — говорится в тексте.

По мнению авторов письма, соответствующее решение является наиболее «финансово осуществимым» и «политически реалистичным». Украина якобы имеет право «на компенсацию ущерба», а время для Киева имеет решающее значение. Изъятие замороженных активов России укрепит позиции республики при ведении переговоров «о справедливом и прочном мире», считают политики.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее Мерц обеспокоился тратами Германии на Украину.

