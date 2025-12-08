Стало известно, когда в дома жителей Ангарска вернут отопление

Теплоснабжение восстановят в более чем 1,5 тысячах домов в Ангарске к 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на генерального директора Байкальской энергетической компании Олега Причко.

По его словам, подрядная организация работает круглосуточно над устранением последствий аварии на ТЭЦ-9, из-за которой без тепла остались более 167 тысяч человек, в том числе 32,5 тысячи детей.

«За сегодняшние и завтрашние сутки будут введены в работу три котлоагрегата, и ситуация к 10 декабря исправится, теплоноситель будет заданной температуры», — пояснил Причко.

Он отметил, что в настоящее время на ТЭЦ-9 работают пять котлов, это позволяет поднять температуру теплоносителя до +72°C. 8 декабря специалисты приступят к растопке шестого котла.

До этого в Ангарске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на ТЭЦ, где температура теплоносителя снижена более чем в 1,5 тыс. домов.

В следственном управлении Следственного комитета по Иркутской области рассказали, что по факту аварии на ТЭЦ была организована проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

