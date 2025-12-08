На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ за пару месяцев пресекли более 100 тыс. попыток продажи небезопасной икры

ВАРПЭ: с октября в России заблокировали продажи около 105 тыс. небезопасной икры
За последние два месяца в российской рознице на кассах было заблокировано почти 105 тыс. попыток продажи небезопасной красной икры. Большая часть из них имела признаки контрафакта, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что по подсчетам ВАРПЭ в натуральных показателях речь идет о 10 тысяч тонн соленой икры, что составляет две трети официального уровня потребления продукта в стране. Объем официального выпуска красной икры по итогам девяти месяцев 2025 года составил 10,87 тыс. тонн, проинформировали в Росстате.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что последние две месяца ведется сверка данных о количестве икры, которая зарегистрирована в «Честном знаке», в ветеринарных сертификатах и загруженных во ФГИС «Меркурий». Если отмечаются отклонения данных в 2%, то продукцию нельзя вводить в оборот, а если она уже реализовывается, то ее блокируют на кассе, добавил он.

До этого специалисты Роспотребнадзора призвали россиян отказаться от покупки красной икры с добавкой Е-239. Они напомнили, что этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ. Специалисты также рекомендовали воздержаться от покупки икры на рынке или у частных лиц.

Ранее стало известно на сколько подорожали бутерброд с красной икрой и салат «Оливье».

