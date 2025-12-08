проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Академик рассказал почему пока не удается создать эффективное лекарство от Альцгеймера

Академик Рогаев: пока лекарства от болезни Альцгеймера не работают как надо

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

На данный момент все препараты, блокирующие накопление бляшек, работают не так, как надо, «Газете.Ru» рассказал академик РАН Евгений Рогаев.

При болезни Альцгеймера в мозге образуются амилоидные бляшки. Накопление бета-амилоида в мозге инициирует последующие патологические процессы, включая гиперфосфорилирование тау-белка, образование нейрофибриллярных клубков и нейрональную гибель. За этот процесс отвечает несколько генов. Первым стал известен ген, кодирующий амилоидный предшественник. Из него и образуется так называемый бета-амилоид. Также найдено еще два гена — пресенелина, мутации в которых со 100% вероятностью приводят к болезни.

«Действительно, можно было бы заблокировать саму возможность резать амилоидный предшественник, — и бляшки образовываться не будут. Такие препараты созданы. Но оказалось, что если подавить активность этих самых пресенелинов, то возникает еще куча проблем, так как они режут не один белок, а много других, нужных для организма. Проблема именно в том, что один из кусочков отрезанного белка (амилоидного предшественника) получается слишком липким», – объяснил Рогаев.

По словам ученого, эволюция не устранила этот недостаток, потому что человек живет долго только последние 120 лет. При короткой жизни этот фактор просто не попадал под селекцию.

«Но если представить себе такую умозрительно фантастическую картину, где я был бы генным инженером, который конструирует людей, то я бы в этот фрагмент генома внедрил мышиный вариант гена, так как у мышей такой же ген, но в участке, кодирующем амилоидный пептид, есть отличия от гена у человека, и поэтому у мышей не возникает накопления бляшек. Это был бы кардинальный подход для того, чтобы больше у людей не было болезни Альцгеймера», – рассказал ученый.

Ранее в России создали гибкую керамику для печати электроники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами