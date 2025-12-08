Российские врачи пожаловались на постоянные переработки ради обычной зарплаты

В России врачи вынуждены ради нормальной зарплаты работать на 1,5-2 ставки – порядка 60 часов в неделю при норме в 39 часов. Они сильно устают, едва дотягивая до среднего уровня дохода, при этом в сфере здравоохранения продолжает усугубляться проблема кадрового дефицита, заявил НСН зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.

Специалист отметил, что сегодня ориентируются не на среднюю зарплату, а на средний доход со всеми соцдоплатами. У врачей этот показатель соответствует 200% от средней зарплаты по региону, у среднего и младшего медперсонала 100% от средней зарплаты по региону. Но для достижения таких процентов нужно трудиться на две ставки и сильно перерабатывать, подчеркнул представитель профсоюза медиков.

«Мы с профсоюзом уже много лет призываем рассчитывать зарплату врачей на одну ставку, а не общий доход, — отметил он. — Люди изнашиваются быстрее! У нас не всегда хватает медицинского персонала».

По словам эксперта, пока принимаемые в этом направлении решения ситуацию не меняют. В частности, такие меры, как ужесточение распределения выпускников вузов, дополнительные соцвыплаты не способны переломить ситуацию.

«Если спросить врачей, какую бы зарплату они хотели, они сказали бы, что тысяч 200 в месяц. А это уже будет отличаться от средней зарплаты по региону не в два, а в четыре раза», — заключил Андрочников.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что зарплата врача без переработок должна быть в два раза больше средней по региону, так как «нищий врач опасен для здоровья». Оклад должен составлять не менее 70% от общего размера зарплаты, а переработки, совмещения и работу на износ нужно исключить. Миронов добавил, что зарплата врачей была определена «майскими указами», однако для получения этой суммы медики вынуждены работать на полторы ставки, «потому что на одну есть нечего, а на две некогда».

Депутат считает, что выплаты среднему медперсоналу должны соответствовать средней зарплате в регионе. Добиться повышения можно за счет прямого финансирования из бюджета в обход страховых медицинских организаций и фонда ОМС, а также благодаря росту финансирования здравоохранения до 7% от ВВП страны, заключил парламентарий.

