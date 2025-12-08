У собак выявили новую инфекцию, потенциально опасную для человека

EID: новая клещевая инфекция у собак может быть угрозой здоровью людей

Ученые из Университета штата Северная Каролина выявили у собак новый вид бактерий — внутриклеточных паразитов, потенциально опасных для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases (EID).

Специалисты обнаружили бактерию у собаки с симптомами, напоминающими пятнистую лихорадку Скалистых гор (американский клещевой риккетсиоз). Это заболевание передается через укусы клещей. Обычно оно начинается с повышения температуры и головной боли с последующим появлением сыпи. Другие симптомы могут включать мышечные боли и рвоту. Долгосрочными осложнениями после выздоровления могут стать потеря слуха, а также ампутация руки или ноги.

У человека инфекция возникает преимущественно с марта по сентябрь, когда взрослые клещи активны, и возрастает вероятность пребывания людей в местности, инфицированной клещами.

Геномный анализ показал, что возбудителем являлся новый вид риккетсий, которому дали название Rickettsia finnyi в честь животного, у которого его нашли. Исследователи отмечают, что большинство риккетсий являются зоонозными инфекциями, и новый патоген, вероятно, тоже способен преодолевать межвидовой барьер. Предполагаемым переносчиком считают клеща-звездоноса, ареал которого совпадает с регионами, где были выявлены инфицированные собаки.

