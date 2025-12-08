На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У собак выявили новую инфекцию, потенциально опасную для человека

EID: новая клещевая инфекция у собак может быть угрозой здоровью людей
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета штата Северная Каролина выявили у собак новый вид бактерий — внутриклеточных паразитов, потенциально опасных для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases (EID).

Специалисты обнаружили бактерию у собаки с симптомами, напоминающими пятнистую лихорадку Скалистых гор (американский клещевой риккетсиоз). Это заболевание передается через укусы клещей. Обычно оно начинается с повышения температуры и головной боли с последующим появлением сыпи. Другие симптомы могут включать мышечные боли и рвоту. Долгосрочными осложнениями после выздоровления могут стать потеря слуха, а также ампутация руки или ноги.

У человека инфекция возникает преимущественно с марта по сентябрь, когда взрослые клещи активны, и возрастает вероятность пребывания людей в местности, инфицированной клещами.

Геномный анализ показал, что возбудителем являлся новый вид риккетсий, которому дали название Rickettsia finnyi в честь животного, у которого его нашли. Исследователи отмечают, что большинство риккетсий являются зоонозными инфекциями, и новый патоген, вероятно, тоже способен преодолевать межвидовой барьер. Предполагаемым переносчиком считают клеща-звездоноса, ареал которого совпадает с регионами, где были выявлены инфицированные собаки.

Ранее была названа главная ошибка в лечении гриппа, из-за которой антибиотики перестают убивать бактерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами