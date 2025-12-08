В детсадах и школах российского региона вводят масочный режим

В Новосибирской области с 9 декабря введут масочный режим в школах и детсадах

В Новосибирской области с 9 декабря введут масочный режим в школах и детских садах. Об этом сообщила министр образования российского региона Мария Жафярова, передает портал Ngs.ru.

Она добавила, что также в регионе начнут действовать дополнительные меры безопасности. Масочный режим будет введен и для персонала социальных учреждений.

Жафярова пояснила, что родителям детей будут рекомендовать надевать медицинские маски при посещении образовательных организаций. Кроме того, в детских садах и школах ужесточат утренний фильтр.

«На этой неделе, учитывая текущую ситуацию, мы принимаем дополнительные меры по недопущению формирования очагов гриппа и ОРВИ», — сказала министр.

Карантин уже действует в двух школах региона — в Искитимском и Кыштовском районах. Оба учреждения должны возобновить работу на этой неделе.

С 4 декабря в Благовещенске Амурской области ввели масочный режим и отмену мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ.

