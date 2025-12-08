На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коллегия судей разрешила завести дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону

ТАСС: ВККС разрешила СК завести дело на экс-председателя суда Ростова-на-Дону
Shutterstock

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету (СК) возбудить уголовное дело против председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой за создание организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась получением взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Высшая квалификационная коллегия решила дать согласие на возбуждение дела в отношении Коблевой по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в решении.

Сама судья не присутствовала на заседании по неизвестным причинам. Слушание проходило без нее.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин запросил у ВККС согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону завели уголовные дела.

Среди них числится Коблева, которой грозит дело по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной. Ей также вменяют воспрепятствование правосудию (три эпизода), вынесение заведомо неправосудного приговора.

Помимо нее, по делу проходят судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Олег Батальщиков и его коллега Артур Маслов. Аналогичное представление было направлено в отношении судьи этого же суда в отставке Эльмиры Пономаревой и Наталии Цмакаловой.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.

