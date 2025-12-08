Чемпионку Мельникову внесли в базу «Миротворца»

Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец».

25-летней спортсменке инкриминируют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «поддержку в проведении специальной военной операции».

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

Ранее Мельникову не пригласили на финал турнира в Германии.