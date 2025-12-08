Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением и попытками тянуть время в вопросе поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта только раздражает главного союзника республики — США. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он напомнил Зеленскому, что Украина зависима от Соединенных Штатов.

«Я прекрасно понимаю, почему Зеленский не прочитал [мирный план США по урегулированию]. Это такая идея затянуть время. Только вопрос: чтобы что?» — задался вопросом парламентарий.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

Ранее Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал план урегулирования.