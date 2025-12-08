На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евгений Стеблов рассказал о своем состоянии после операции

Актер Стеблов перед юбилеем заявил, что чувствует себя по возрасту
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Евгений Стеблов накануне юбилея рассказал о своем состоянии и настроении. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Стеблова, к тому, что 8 декабря ему исполняется 80 лет, актер относится нормально, потому что мужчины спокойнее относятся к цифрам.

«Было бы здоровье, остальное приложится. У меня здоровье — слава богу — по возрасту», — сказал актер, несколько месяцев назад перенесший операцию на руке.

Стеблов не планирует громких торжеств вокруг праздничной даты — его поздравят близкие и знакомые. 13 декабря артист сыграет в театре Моссовета спектакль «Соло для часов с боем», после чего его станут чествовать коллеги.

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» не только продолжает выходить на сцену, но и преподает студентам в Институте театрального искусства на актерском факультете.

В октябре Евгений Стеблов высказался об отпраздновавшем 80-летие Никите Михалкове.

Ранее Дима Билан отменил выступление на «Песне года» из-за состояния здоровья.

