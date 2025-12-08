На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области на видео сняли, как люди разбились в серьезном ДТП с «Газелью»

В Свердловской области на видео сняли, как УАЗ с людьми разбился в серьезном ДТП
true
true
true

В городе Алапаевске Свердловской области автомобиль УАЗ врезался в «Газель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Трагедия произошла сегодня утром на 111 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ-425, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗель, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП один из пассажиров автомобиля УАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и четыре пассажира пострадали, прибывшие медики доставили их медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги организовано реверсивное движение.

Ранее на Алтае поезд влетел в иномарку с пенсионерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами