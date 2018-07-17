Трамп: я говорил с Путиным «с позиции силы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным говорил с «позиции силы». Трансляцию выступления Трампа вел ряд американских телеканалов.

«Я начал переговоры с Путиным с позиции огромной силы. Наша экономика растет, и наши вооруженные силы получают больше финансирования», — подчеркнул Трамп.

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Он заявил, что в ходе саммита были обсуждены в том числе конфликты на Ближнем Востоке, в который «сильно вовлечены» оба государства.

Также президент США добавил, что намерен продолжать встречи с российской стороной.

Ранее Трамп заявил, что «оговорился», делая заявление, касающееся предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.