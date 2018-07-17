Трамп сравнил встречу с Путиным и саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в своем твиттере.

«В то время, как у меня была замечательная встреча с НАТО, собравшая огромные деньги, у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, ее не освещали в таком ключе — фейковые новости сходят с ума!» — отметил Трамп.

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Американский президент также подчеркнул, что ему удалось заставить страны НАТО платить больше, и теперь Альянс сильнее, чем был раньше, что «плохо для России».

Ранее СМИ рассказали о новом мировом порядке после встречи Путина и Трампа.