Путин назвал Трампа интересным собеседником

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы, передает РИА «Новости».

«Он (Трамп — ред.) квалифицированный очень человек, он в материале, он слушает, воспринимает аргументы. По некоторым вопросам остается при своем мнении», — сказал Путин.

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При этом глава государства отметил, что Трамп является интересным собеседником.

«Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что его первая встреча с президентом США Дональдом Трампом должна была носить разминочный характер.