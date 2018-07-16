Путин оценил встречу с Трампом

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Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере.

«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин», — заявил Путин.

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Он добавил, что холодная война давно закончилась и обстановка в мире «кардинально изменилась».

Ранее сообщалось, что с пресс-конференции Путина и Трампа вывели попытавшегося развернуть плакат мужчину.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.