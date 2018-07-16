Трамп заявил о возможности наладить отношения между США и Россией

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Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп отметил, что у него и российского лидера Владимира Путина есть много тем для обсуждения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Трампа, среди круга вопросов, которые могут обсудить лидеры, находятся торговля, военные вопросы, ядерная тематика, а также отношения с китайской стороной.

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«У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет», — заявил Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, весь мир хочет увидеть, как поладят «две великих ядерных державы».

Ранее сообщалось, что Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки».

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.