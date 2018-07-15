Мэй рассказала о полученном от Трампа совете
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй рассказала, что американский лидер Дональд Трамп дал ей совет по поводу Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».
По словам Мэй, Трамп дал ей совет на прошлой неделе, но она его проигнорировала.
«Он (Трамп. — Газета.Ru) сказал, что я должна подать в суд на Евросоюз», — заявила Мэй.
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Она добавила, что президент США порекомендовал ей не вступать в переговоры по Brexit.
Ранее Мэй в своей статье рассказала о плюсах выхода страны из состава Евросоюза. По мнению Мэй, выход Британии из состава ЕС даст правительству страны возможность принимать собственные законы.