Стало известно время прибытия Трампа в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей прибудут в Хельсинки, где должна пройти встреча с президентом России Владимиром Путиным, 15 июля в 21.00 мск, передает Helsingin Sanomat со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что супруги остановятся в отеле Hilton Kalastajatorppa, в то время, как ранее ожидалось, что Трамп будет ночевать в отеле St. George в Хельсинки.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начнут встречу в Хельсинки 16 июля в 13.00 мск. Ожидается, что у встречи двух лидеров не будет ограничений по продолжительности переговоров.